ترمب: إيران وافقت على مرور 20 ناقلة نفط في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران وافقت على السماح لـ20 سفينة نفط بالمرور من مضيق هرمز بدءاً من صباح اليوم الاثنين ولمدة عدة أيام "كبادرة احترام"، مؤكداً أن طهران "توافق على معظم" نقاط خطة أميركا لوقف إطلاق النار.

وصرّح ترمب للصحفيين صباح الاثنين (مساء الأحد بالتوقيت الأميركي) على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن قائلاً: "لا يسعني سوى القول إننا نقوم بعمل جيد للغاية في تلك المفاوضات، لكن لا يمكن أن تعرف (النتيجة) مع إيران لأننا نتفاوض معهم ونضطر دوماً إلى قصفهم".

وعند سؤاله عما إذا كانت إيران أجابت على خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 15 نقطة التي اقترحتها الولايات المتحدة، قال إنها قد أجابت، مضيفاً: "لقد وافقوا على معظم النقاط. لم لا يوافقون؟".

وأشار ترمب إلى أن طهران تقدم تنازلات كبيرة، قائلاً: "إنهم يوافقوننا على الخطة. وقد يكون وقف الحرب في إيران قريباً"، مضيفاً أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "قد يكون حياً لكن من الواضح أنه في مأزق كبير. لقد تعرض لإصابة خطيرة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ولفت إلى أن الجيش الأميركي "قضى على العديد من الأهداف الإيرانية التي نسعى إليها منذ فترة طويلة ودمرها"، مؤكداً أن الإيرانيين "يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال ترمب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق ويتوسلون لتحقيق ذلك"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

ورداً على سؤال بشأن مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح أن العلاقات "في أوجها"، مضيفاً: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة. لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

وكان ترمب قد قال السبت إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى "لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني"، مشيراً إلى أن بلاده تدمر مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، مؤكداً أن لدى بلاده الجيش الأقوى في العالم و"نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزاز النووي".

وأعلن ترمب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام حتى الاثنين 6 أبريل / نيسان 2026، قائلاً في منشور على "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".