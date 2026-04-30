ترمب: إيران "مستميتة" لاتفاق ولا أمانع مشاركة منتخبها بالمونديال

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن إيران "مستميتة" من أجل التوصل إلى اتفاق، وبينما أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ينهار بفعل الحصار البحري، أوضح أنه لا يمانع من مشاركة منتخبها بمونديال 2026.

وذكر ترمب في تصريحات خلال توقيعه على أمر تنفيذي في البيت الأبيض تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، ولا أسمي ما يجري ضدها حرباً بل عملية عسكرية، وهذه العملية العسكرية كان ينبغي شنها منذ وقت طويل، ولا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وعن الحصار على إيران، لفت الرئيس الأميركي إلى أن "الاقتصاد الإيراني ينهار والحصار البحري مفروض بقوة هائلة، وأن إيران لا تجني أي أموال من النفط بفعل الحصار البحري ونأمل التوصل إلى حل لهذا قريباً جداً".

من جانب آخر، تابع ترمب: "لا أمانع في مشاركة المنتخب الإيراني بكأس العالم ولست قلقاً من ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التأكيد على أن إيران ستشارك في كأس العالم 2026، وستخوض مبارياتها في الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم المنعقد في فانكوفر.