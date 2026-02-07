ترمب: إيران لديها رغبة شديدة بإبرام اتفاق معنا

شفق نيوز- فلوريد

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر السبت، عن ما وصفها بأنها "رغبة شديدة" لدى إيران، في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مرجحاً إمكانية عقد لقاء آخر في الأيام المقبلة.

وقال ترمب، للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية، في طريقه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: "أجرينا محادثات جيدة للغاية بشأن إيران ويبدو أنها ترغب بشدة في إبرام اتفاق، سنجتمع مجدداً في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

ورداً على سؤال حول الوقت الذي يمكن انتظاره من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترمب: "حسناً، عليكم أن تكونوا في وضع جيد. لدينا متسع من الوقت".

وأضاف: "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.. لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل هناك قريباً وسنرى كيف ستسير الأمور".

وتأتي تصريحات ترمب، بعد محادثات عقدت بين وفدي البلدين، في مسقط، على وقع حشد عسكري أميركي ضخم في المنطقة ترافقه تهديدات الرئيس الأميركي بإمكانية اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعاً.