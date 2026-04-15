ترمب: إيران أدركت قوتنا.. ولا اتفاق دون التخلي عن الطموح النووي

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن رد فعل إيران على الحصار البحري يعكس إدراكها "أننا قد سحقناهم تماماً"، مشدداً على أن أي اتفاق معها مشروط بالتخلي عن طموحها النووي.

وقال ترمب في تصريحات لشبكة فوكس بزنس، إن "أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها السابقة قبل العملية العسكرية وربما أقل"، معتبراً أن "القادة الحاليين في إيران يمثلون نظاماً جديداً وأكثر عقلانية مقارنة بسابقيهم".

وأضاف أن "جوهر المفاوضات يتمحور حول حظر الأسلحة النووية على إيران"، مؤكداً أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً بأي حال".

وأشار إلى أن "النتيجة النهائية هي ما يهم، ونحن نحقق تقدماً ممتازاً في هذا المسار"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم موافقة إيران على التخلي عن الطموح النووي فلن يتم إبرام أي اتفاق معها".

وأكد ترمب، أن "مضيق هرمز يجري فتحه"، محذراً من أن "علاقتنا لن تكون كما في السابق مع أي دولة رفضت تقديم المساعدة لنا عندما طلبنا العون".

كما كشف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "رد على طلبه بوقف تزويد إيران بالأسلحة، بالتأكيد أن بلاده لا تقدم أسلحة لها".