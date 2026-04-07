ترمب: إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبداً

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن إيران حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبداً".

وأوضح ترمب، أنه "لا يريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وأضاف أن "47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً".

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي لإيران بفتح مضيق هرمز، حيث يطالب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح المضيق.

في السياق، أفادت شبكة "فوكس نيوز"، بأن الضربات التي استهدفت جزيرة خرج الإيرانية نُفذت من قبل الولايات المتحدة بشكل منفرد، دون مشاركة إسرائيل.

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري أميركي قوله، إن "الأهداف التي تم قصفها شملت مخابئ عسكرية، ومحطة رادار، فضلاً عن مستودع للذخيرة داخل الجزيرة".

ووفقاً للمسؤول، فإن أي هجمات تستهدف السكك الحديدية الإيرانية لا تقف وراءها القوات الأميركية.

من جهته، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي آخر، أن الجيش الأميركي شن غارات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث تقارير إعلامية عن بدء الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف البنى التحتية داخل إيران، بالتزامن مع إعلان إيراني عن دخول "مرحلة جديدة" من الحرب.

كما نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" صوراً لإقلاع مقاتلات من حاملة الطائرات "لينكولن"، مؤكدة استمرار تنفيذ ضربات جوية داخل إيران.