ترمب: إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن الحكومة الإيرانية تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأميركية، خلال المفاوضات المقررة في إسلام آباد.

وقال ترمب في تصريح لوكالة "رويترز" إن "إيران ترغب في إجراء محادثات وبحث إمكان التوصل إلى اتفاق، وتعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأميركية".

ولفت ترمب، إلى أن "المسؤولين الأميركيين الذين يتفاوضون مع ‎إيران، يتعاملون مع الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور الآن".

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن إيران طلبت عقد اجتماع مباشر وسيتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إلى باكستان صباح السبت لإجراء محادثات حول إيران.

في حين أفادت وكالة "ارنا" الرسمية الإيرانية، بوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إسلام آباد للقاء مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية.

وأكدت وكالة "إرنا" في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري جولة إقليمية يزور خلالها باكستان وسلطنة عمان وروسيا.

ووفقاً للوكالة، يبدأ عراقجي جولة تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو مساء اليوم الجمعة، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.