ترمب: إيران تجاوزت الخط الأحمر وندرس خيارات قوية منها عسكرية

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، إنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة.

وقال إن "إيران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعته وقتلت أبرياء، أنظر إلى الأمر بجدية بالغة، كما أن الجيش يدرس الأمر، نحن ندرس خيارات قوية للغاية منها العسكرية".

وأضاف: "أتلقى تحديثات كل ساعة حول الاحتجاجات في إيران، سأتخذ قراراً ما قريباً".

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ترمب سيتلقى يوم الثلاثاء ⁠إفادة من كبار المسؤولين في إدارته ‌حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران في 28 كانون الأول ديسمبر ردا على ارتفاع التضخم وانهيار العملة، لتتوسع إلى عدة مدن.

وهددت طهران بالرد ‍من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية إذا وجهت لها الولايات ‌المتحدة أي ضربات، وذلك بعد تصريحات سابقة من ترمب.

وبالمقابل أشارت منظمة "هرانا" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة إلى أن عدد القتلى جراء المظاهرات يتجاوز 500 بينهم 48 عنصراً أمنياً،"نقلاً عن نشطاء من داخل إيران وخارجها"، بالإضافة إلى اعتقال ‍10 ⁠آلاف شخص.