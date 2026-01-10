ترمب: إيران تتطلع إلى الحرية ومستعدون لتقديم المساعدة

شفق نيوز – واشنطن

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، تأكيده على استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى المتظاهرين في إيران، مؤكداً أن الوقت "مثالي جداً" لحرية إيران، على حد تعبيره.

وقال ترمب في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً ان "الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".

وكان ترمب جدّد يوم الخميس الماضي، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام، وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.