ترمب: إيران أبلغتنا بأنها تمر بـ "حالة من الانهيار" وتطلب فتح هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ"حالة من الانهيار"، فيما أكد أن طهران طلبت فتح مضيق هرمز.

وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين "يحاولون تسوية وضع القيادة لديهم وهو أمر أثق بأنهم سيتمكنون من تحقيقه".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.