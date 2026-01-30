ترمب: إيران الوحيدة التي تعرف آخر موعد حددته لها للتوصل إلى اتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إيران هي الوحيدة التي تعرف آخر موعد حددته لها من أجل التوصل إلى اتفاق، كاشفاً عن إرسال عدد أكبر من السفن إلى إيران.

وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين: "لدينا أسطول يتجه لإيران حاليا وهو أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا، ونرسل حاليا عددا أكبر من السفن إلى إيران على أمل إبرام صفقة معها".

وتابع ترمب: "إذا أبرمنا صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا وإذا لم نبرمها فسنرى ماذا سنفعل"، مؤكداً أن "إيران هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل حددته لها للتوصل إلى اتفاق، وأستطيع أن أقول لكم إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قام بزيارة الى تركيا، قد أكد استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر مشترك من نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن "إيران مستعدة للرجوع إلى طاولة المفاوضات إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين".

وأضاف أن "أي محادثات يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الاحترام المتبادل، إيران مصممة على حماية نفسها واستقرارها واستقرار المنطقة، ولن ترضخ للضغط الخارجي"، متابعاً: "كما أننا جاهزون للمفاوضات فإننا جاهزون للحرب".