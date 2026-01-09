ترمب يدعو لوقف العنف بين الكورد ودمشق ويحذر إيران من ضربات "مؤلمة"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه يريد رؤية السلام بين الكورد والحكومة السورية، مجدداً تهديده لإيران على صعيد مواز، مع اشتداد الاحتجاجات فيها.

وأضاف ترمب، في حديث للصحفيين في واشنطن، أن بلاده "على علاقة جيدة جداً مع كل من الكورد والحكومة السورية، لكنهما أعداء بطبيعة الحال على مر السنين"، مشيراً إلى أن واشنطن "تريد أن ترى سوريا تنجح".

وتابع أن هناك "تقدماً تحقق حتى الآن، إلا أن أعمال العنف تندلع مجدداً بين فترة وأخرى"، معرباً عن رغبته في أن "يتوقف هذا العنف".

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه مدينة حلب معارك بين قوات كوردية والجيش السوري، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وفي ما يخص إيران، قال ترمب إنها "في ورطة كبيرة وأنه يراقب الوضع عن كثب".

كما لوّح بإمكانية التدخل في حال تصاعد القمع، قائلاً: "سأتدخل عندما يبدأون بقتل الناس، ولا يعني بالضرورة إرسال قوات برية"، لكنه أشار إلى خيار توجيه "ضربات قوية في الأماكن التي تؤلمهم"، في إشارة إلى تصعيد عسكري محتمل.

وتشهد إيران منذ أيام حركة احتجاجات متصاعدة على خلفية تدهور العملة وارتفاع الأسعار، في ظل ضغوط العقوبات الأميركية واستمرار التوتر بين طهران وواشنطن بشأن ملفات إقليمية وبرنامج إيران النووي.