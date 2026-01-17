ترمب يدعو رؤساء 4 دول للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رؤساء دول كل من تركيا ومصر وكندا والأرجنتين للانضمام إلى "مجلس السلام" للإشراف على إدارة قطاع غزة.

وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور على منصة "إكس": "في 16 كانون الثاني/ يناير، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بصفته مؤسس مجلس السلام، دعوة لرئيسنا رجب طيب إردوغان ليكون عضواً مؤسساً في مجلس السلام".

في السياق، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي أن القاهرة تدرس دعوة ترمب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى ما يطلق عليه "مجلس السلام" لغزة.

كما تلقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعوة من ترمب للانضمام إلى مجلس السلام للإشراف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما أفاد أحد كبار مستشاريه وكالة "فرانس برس" السبت.

وأكد المستشار أن كارني يعتزم قبول الدعوة للانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترمب.

في السياق، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تلقيه دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام بشأن غزة.

ونشر ميلي صورة لرسالة الدعوة على حسابه في منصة "إكس"، وكتب أنه سيكون "شرفاً" له المشاركة في هذا المجلس الذي يرأسه ترمب.

ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هش منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودعماً لمكتب الممثل السامي والمجلس الوطني لحكومة غزة، يجري تشكيل مجلس تنفيذي لغزة، لدعم الحوكمة الفعالة وتقديم خدمات تُعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة.

والأعضاء المعينون هم: ستيف ويتكوف- جاريد كوشنر - وزير الخارجية التركي هاكان فيدان- علي الذوادي – رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد - والسير توني بلير - مارك روان - الوزيرة ريم الهاشمي (وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات)- ونيكولاي ملادينوف - ياكير غاباي- سيغريد كاغ.