ترمب يدعو الإيرانيين لمواصلة الاحتجاج: المساعدة في الطريق

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، ما وصفهم بـ"الوطنيين الإيرانيين" إلى مواصلة الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم".

كما، طالبهم بـ"حفظ أسماء" من وصفهم بـ"القتلة والمعتدين"، مؤكداً أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً".

وقال ترمب أيضاً في منشور له على منصة تروث سوشيال، إن جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين أُلغيت، إلى أن يتوقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين"، مشيراً إلى أن "المساعدة في الطريق".

وختم ترمب تصريحاته بالقول: "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى".