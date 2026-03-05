ترمب يدعو الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم لطلب اللجوء والعسكر لإلقاء السلاح

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر يوم الجمعة، الدبلوماسيين الإيرانيين إلى تقديم اللجوء وطلب الحصانة من الولايات المتحدة.

وقال ترمب في كلمة له: ندعو الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم للجوء وطلب الحصانة والتعاون معنا.

وأضاف "نطالب أفراد وقادة الحرس الثوري والجيش والشرطة بإلقاء أسلحتهم"، مؤكدا: لم يكن أمامنا خيار سوى ضرب إيران.

فيما أشار إلى أن هناك: إجراءات قريبة لخفض الضغط على النفط.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.