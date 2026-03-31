ترمب يدرس إنهاء الحرب على إيران دون اشتراط فتح مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "⁠وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ ‌معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ‌على ‌إيران حتى لو ظل مضيق ‌هرمز ‌مغلقا ⁠إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة ⁠فتحه ‌المعقدة إلى ⁠وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن "إدارة ترمب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع".

ووفق المسؤولين فإن "أهداف واشنطن الحالية تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية".

وأشار المسؤولون إلى "وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترمب حاليا".

وهدد الرئيس ترامب، أمس الإثنين، بـ"محو" جزيرة خرج التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة".

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق "إصرار الإدارة على ضرورة إنهاء الحرب الأميركية على إيران خلال أسبوعين".

ومساء الأحد، صرّح ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بأن الولايات المتحدة حققت "تغييرا في النظام" في إيران من خلال الحرب التي تخوضها مع إسرائيل على طهران منذ شهر، مستشهدا بعدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا.

ووصف ترامب القيادة الجديدة في طهران بأنها "أكثر عقلانية"، مضيفا: "نتعامل مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأحد التعامل معهم من قبل، إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماما وأكثر عقلانية".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل، قال ترمب: "أرى اتفاقا يلوح في الأفق".