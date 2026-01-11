ترمب يدرس خيارات إضعاف النظام الإيراني ونتنياهو يأمل إعادة الشراكة مع "الأمة الفارسية"

شفق نيوز – واشنطن

قال مسؤولون أميركيون، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات عدة لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف نظامها الحالي، وفقاً لما نقله موقع أميركي.

وقال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، إن "معظم الخيارات المطروحة بشأن إيران التي تبحثها إدارة ترمب لا تتضمن حالياً عملاً عسكرياً مباشراً"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد إيران قد يقوّض الاحتجاجات".

كما تبحث إدارة ترمب خطوات ردع ضد إيران، تتمثل بتوجيه حاملة طائرات للمنطقة وهجمات سيبرانية ضد النظام وغيرها، وفقاً للموقع الأميركي.

على صعيد ذي صلة، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمله أن "تتحرر إيران" وتعود إلى شراكتها السابقة مع إسرائيل.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، "نأمل جميعا أن تتحرّر الأمة الفارسية قريباً من نير الاستبداد، وعندما يحين ذلك اليوم، ستكون إسرائيل وإيران شريكتين مخلصتين مرة أخرى في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين".

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، بدأت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا بالتدخّل لا سيّما في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترمب "يدرس بجدية" إصدار أمر بشن ضربة جوية على إيران، وسط تقارير عن حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.