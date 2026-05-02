ترمب يدرس تمديد حصار إيران لعدة أشهر إضافية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح تمديد حصار مفروض على إيران لعدة أشهر إضافية، بهدف خنق صادراتها النفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق جديد.

وأوضح المسؤول، أن "الخيار المطروح يتضمن فرض حصار بحري مطوّل يستهدف السواحل الجنوبية لإيران، وقد جرى بحثه خلال اجتماعات خاصة داخل الإدارة الأميركية".

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن "الوضع المتعلق بإيران مرشح للاستمرار لفترة طويلة، مع استبعاد إمكانية التوصل إلى حل سريع أو نهاية قريبة للأزمة".

وأشار الدبلوماسيون إلى أن "تعقيدات المشهد الإقليمي والسياسي تجعل من الصعب تحقيق اختراق قريب في الملف الإيراني، في ظل استمرار التوترات القائمة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إن البحرية الأمريكية تتصرف "كالقراصنة" في أثناء ‌تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال الحرب التي ​تشنها ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

واحتجزت الولايات المتحدة بعض السفن التابعة لطهران بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات إيرانية في المياه الآسيوية.

وتمنع إيران مرور معظم السفن عبر مضيق هرمز باستثناء سفنها ​منذ بداية الحرب، بينما يفرض ترمب حصارا منفصلا ‌على الموانئ الإيرانية.