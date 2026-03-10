ترمب يحذر إيران من "تفخيخ" مضيق هرمز ويتوعد بعواقب عسكرية "غير مسبوقة"

شفق نيوز- واشنطن

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بعواقب عسكرية غير مسبوقة على إيران في حال عمدت إلى زراعة أي ألغام في مضيق هرمز.

وقال ترمب في منشور له عبر حسابه في منصته "تروث سوشيال"، تابعته وكالة شفق نيوز: "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير تفيد بذلك، فإننا نطالب بإزالتها فوراً".

وأضاف ترمب في منشوره: "إذا زُرعت الألغام لأي سبب من الأسباب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون غير مسبوقة، أما إذا أزالت ما قد يكون قد زُرع، فسيكون ذلك خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح".

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز"، أفادت في وقت سابق يوم الثلاثاء، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام في مضيق هرمز.

وذكرت الشبكة في منشور على منصة "إكس"، أن هذه المؤشرات "ظهرت في تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إيرانية محتملة لزرع ألغام في الممر المائي الإستراتيجي".

وقالت إن إيران "تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها".

ووفقاً للشبكة الأميركية، فرغم أن مخزون الألغام الإيراني غير معروف علناً، إلا أن التقديرات على مر السنين "تراوحت بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع".