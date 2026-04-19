ترمب يمنح إيران "الفرصة الأخيرة" ويتوعد بتدميرها إذا رفضت الاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، تهديداته لإيران، واصفاً الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد بأنها "الفرصة الأخيرة" أمام طهران للموافقة على اتفاق مع واشنطن.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن محادثات يوم غد الاثنين تمثل "الفرصة الأخيرة" لإيران، متعهداً بعدم تكرار ما وصفه بـ"خطأ الرئيس السابق باراك أوباما".

وأضاف: "إذا لم توقع إيران على هذا الاتفاق، فسأفجر البلد بأكمله".

وكان ترمب قال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة تطرح على إيران اتفاقاً "عادلاً ومعقولاً للغاية"، معرباً عن أمله في قبوله.

وأضاف أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الأحد، وسيكونون هناك مساء الاثنين لإجراء مفاوضات.

وتابع: "إذا لم يقبلوا، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران. لن نكون لطفاء بعد الآن".

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران لم تحسم بعد إرسال فريق تفاوضي، مؤكدة أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تُجرى ما دام إعلان ترمب بشأن "الحصار البحري" لإيران قائماً.

كما أفاد مسؤولون باكستانيون بتشديد الإجراءات الأمنية في إسلام آباد استعداداً لاستضافة محادثات محتملة بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترمب تتوقع "انفراجة" في المفاوضات الجارية مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.