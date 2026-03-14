ترمب يتساءل عن مصير مجتبى خامنئي: عليه الاستسلام لو كان حياً

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، إن هناك معلومات تفيد بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "قد لا يكون على قيد الحياة"، مضيفاً أنه إذا كان حياً "فعليه أن يفعل شيئاً حكيماً جداً من أجل بلاده" عبر الاستسلام.

وقال ترمب في مقابلة مع محطة NBC إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات إضافية على جزيرة خارك الإيرانية بعدما "دمرت بالكامل" معظمها، مضيفاً أن طهران تريد إبرام اتفاق لكنه لا يرى أن الشروط "جيدة بما يكفي" حتى الآن.

وكان ترمب قد أعلن يوم الخميس أن القوات الأميركية استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة خارك، وهي المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وقال إن الضربات دمرت جميع الأهداف العسكرية هناك مع تجنب استهداف البنية النفطية مباشرة.

وتعد الجزيرة محطة تصدير لنحو 90 بالمئة من شحنات النفط الإيرانية، وتقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من الساحل الإيراني و500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب. فقد قالت مصادر لرويترز إن إدارة ترمب رفضت مساعي تقودها دول في الشرق الأوسط، بينها سلطنة عمان ومصر، لإطلاق محادثات لوقف إطلاق النار، بينما تشترط طهران وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قبل الدخول في أي تفاوض.

وفي ما يتعلق بخامنئي، كان ترمب قد قال يوم الجمعة إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد "حي لكنه متضرر"، بعدما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن خامنئي مصاب ومرجح أن يكون قد تعرض لتشوه.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط فبراير، تبادلت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ضربات واسعة النطاق هزت أسواق الطاقة وأربكت الملاحة في الخليج، بينما أصبح ملف مضيق هرمز وجزيرة خارك من أبرز نقاط الضغط في الصراع بسبب أهميتهما الحيوية لتدفق النفط.