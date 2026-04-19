ترمب يتراجع عن فكرة مهاجمة جزيرة خرج الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير أميركية، نقلًا عن مصادر، يوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخلى عن فكرة مهاجمة جزيرة "خرج" الإيرانية، خشية تكبد خسائر فادحة.

وذكرت التقارير بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "ترمب عارض إرسال القوات الأميركية للاستيلاء على جزيرة (خرج)، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات بنجاح المهمة وأن الاستيلاء على الجزيرة سيضمن للولايات المتحدة الوصول إلى المضيق، إلا أنه كان قلقا من أن تكون الخسائر الأميركية مرتفعة بشكل غير مقبول".

وأضافت أن "ترمب كان يخشى أن تصبح القوات الأميركية على الجزيرة فريسة سهلة للإيرانيين".

وكشفت المصادر أن ترمب "قاوم فكرة إرسال جنود أميركيين للسيطرة على جزيرة خرج، رغم إبلاغه بأن المهمة ستنجح وأن الاستيلاء على الجزيرة سيمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى المضيق".

وتُعد جزيرة "خرج" مركزا بحريا يقع شمالي الخليج العربي، وتضم أكبر محطة نفطية في إيران، وكان ترمب قد صرح سابقا بأنه لن يستبعد الاستيلاء على الجزيرة، التي تعد الممر الرئيسي لصادرات الوقود الإيرانية.

يشار إلى أن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جهانشاهي، أكد أمس السبت، أن أميركا قد تراجعت عن فكرة شن هجوم بري على إيران.

وكانت صحيفة ذا أتلانتيك الأميركية، أفادت مطلع الشهر الجاري، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحسم خيارات الهجوم البري على إيران، مبينة أن مسؤولين أميركيين يخططون لهجومين بريين.

في حين كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتنفيذ عملية برية "قصيرة وقوية" ضد إيران، قبل الانخراط في أي مفاوضات محتملة معها.