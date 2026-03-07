ترمب يتحدث عن "النصر" ولاريجاني يعلن "أسر" جنود أميركيين

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته لبريطانيا، بعدما أشار إلى أن بلاده لم تعد بحاجة إلى دعم يصل "بعد تحقيق النصر"، وجاء ذلك في وقت أعلن فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقوع عدد من الجنود الأميركيين في الأسر، في تطور جديد في مسار الحرب مع دخول يومها الثامن.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشال" إن المملكة المتحدة، التي وصفها بأنها "حليفنا العظيم سابقاً، وربما الأعظم"، تفكر أخيراً في إرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة، قبل أن يضيف مخاطباً رئيس الوزراء كير ستارمر أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إليهما بعد الآن، لكنها ستتذكر، وأنها لا تحتاج إلى من ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد ربحناها بالفعل".

من جانبه، قال لاريجاني في تطور جديد إن عدداً من الجنود الأميركيين "وقعوا في الأسر"، وإن واشنطن تروج، بحسب تعبيره، رواية مضللة تقلل خسائرها عبر الحديث أولاً عن مقتل خمسة أو ستة جنود فقط، ثم رفع العدد تدريجياً لاحقاً تحت ذرائع مختلفة.

وجاء هذا الكلام في تدوينة على منصة "إكس".

لقد وقع عددٌ من الجنود الأمريكيين في الأسر. غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الأيام الماضية مقتل ستة من جنودها في ضربة بطائرة مسيرة على منشأة في الكويت، بينما لم يصدر عنها ما يؤكد وقوع جنود أميركيين في الأسر، وذلك فيما تدخل الحرب أسبوعها الثاني.