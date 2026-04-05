ترمب مخاطباً الإيرانيين: افتحوا المضيق اللعين وإلا ستعيشون الجحيم

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" داخل إيران، مؤكداً أن العملية نُفذت نهاراً واستمرت سبع ساعات في عمق الجبال الإيرانية.

وقال ترمب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أنقذنا أحد أفراد طاقم طائرة إف-15، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة، من أعماق جبال إيران"، مضيفاً أن القوات الإيرانية كانت "تبحث عنه بكثافة وبأعداد كبيرة وكانت على وشك الوصول إليه".

وأوضح أن عملية الإنقاذ نُفذت "في وضح النهار"، وهو أمر غير معتاد، بعد "قضاء سبع ساعات فوق إيران"، واصفاً العملية بأنها "عرض مذهل للشجاعة والكفاءة"، مشيراً إلى عقد مؤتمر صحفي مع الجيش في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن (8:00 مساءً بتوقيت بغداد).

وفي تدوينة أخرى كتب فيها أن "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وأضاف: "افتحوا المضيق اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".

وكان ترمب قد وصف، في تصريح فجر اليوم الأحد، عملية إنقاذ الفرد الثاني من طاقم الطائرة بأنها من "أكثر" عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن الجيش الأميركي دفع بعشرات الطائرات المزودة بأسلحة متطورة لاستعادة ضابط برتبة عقيد كان خلف خطوط القوات الإيرانية في مناطق جبلية وعرة.

وأضاف أن الطيارين أُنقذا بشكل منفصل من عمق أراضي "العدو"، مع تعمد عدم إعلان إنقاذ الأول لحماية العملية الثانية، معتبراً أن نجاح المهمتين يثبت تحقيق تفوق جوي أميركي في الأجواء الإيرانية.

بدورها، أفادت "رويترز" نقلاً عن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية اضطرت لتدمير طائرة واحدة على الأقل خلال عملية الإنقاذ بعد تعرضها لعطل، مؤكدة أن العملية التي شاركت فيها عشرات الطائرات العسكرية واجهت مقاومة إيرانية.

وكانت تقارير إعلامية أميركية قد كشفت في وقت سابق تفاصيل عملية إنقاذ نفذتها قوات خاصة داخل إيران لاستعادة ضابط أنظمة تسليح من طاقم مقاتلة "إف-15 إي" أُسقطت جنوب غربي البلاد، بعد أكثر من 24 ساعة من اختبائه في منطقة جبلية، وسط غطاء جوي وعمليات إسناد مكثفة.