ترمب: نريد مخرجاً تفاوضياً مع إيران أو تصعيد كبير

شفق نيوز- واشنطن

نقلت "رويترز" عن مسؤولين في البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ مساعديه رغبته في تجنب "حرب لا نهاية لها" مع إيران، مع السعي لإيجاد مخرج تفاوضي، ملوّحاً في الوقت نفسه بتصعيد عسكري كبير إذا فشلت المحادثات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب أخبر مساعديه أنه يريد تجنب حرب طويلة، وحثهم على التأكيد أن مدة الأعمال العدائية قد تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وأضاف أن ترمب هدد بتصعيد عسكري كبير إذا فشلت المحادثات مع إيران.

وأشار المسؤول إلى أن ترمب "مستعد للاستماع لإيران، لكن إذا فشلوا فسيتعرضون لضربة أقوى من أي وقت مضى".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول آخر في البيت الأبيض قوله إن الحملة على إيران "ستنتهي عندما يقرر ترمب أن أهدافنا قد تحققت".

كما أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب لا يخطط لإرسال قوات برية، لكنه "يضع جميع الخيارات على الطاولة".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد في وقت سابق، أن بلاده تعرضت "لعدوان مرتين" خلال فترة المفاوضات، مشيراً إلى استمرار استهداف البنى التحتية للطاقة رغم وعود أمريكية، ومحذراً من سعي إسرائيل لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة.

كما أشاد بزشكيان، بجهود الوساطة الباكستانية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها إسلام آباد ومباحثات إقليمية لخفض التوتر.