(تحديث) ترمب يؤكد مواصلة ضرب إيران ويتحدث عن "نهاية وشيكة لقيادتها"

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استمرار بشن الهجمات على إيران، فيما طالب القيادة الايرانية بـ"الاستسلام".

وجاء في كلمة لترمب: سنواصل حتى إزالة الخطر الإيراني بالكامل، ولن نتوقف حتى سحق العدو.

وأضاف: نقوم بسحق قدرات إيران العسكرية بالتعاون مع شركائنا الإسرائيليين، ونخوض أفضل عملية ممكنة في إيران.

وقد أشاد ترمب بدور الجيش الأميركي: أداء الجيش الأميركي رائع.

وبين: قدرات إيران من الصواريخ والمسيرات يتم تدميرها بالكامل، زمصممون على تحقيق النصر التام الذي يمنع الخطر الإيراني، والبحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر.

وأكمل: قرار ضرب إيران كان ضروريا لتفادي مهاجمتنا من قبلها"، مؤكدا "هزمنا إيران ولا نعلم متى ستستسلم والأمر مجرد مسألة وقت".

ولفت إلى أن: كان لدى إيران قادة ورحلوا ثم جاء قادة جدد ورحلوا ولا أحد يعرف من سيكون على رأس إيران الآن.

وقال: قادة إيران منهم من رحل ومنهم من يعد الدقائق الأخيرة حتى يرحل.