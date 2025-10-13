ترمب من إسرائيل: أنهينا الحرب وهذا يوم تاريخي للشرق الأوسط

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأن اليوم يمثل "فجراً تاريخياً لمستقبل الشرق الأوسط" وبداية عصر جديد من السلام والأمن.

وقال ترمب، في كلمة له أمام الكنيست، إن "اليوم هو فجر تاريخي لمستقبل الشرق الأوسط، لقد أنهينا حرباً مأساوية وأطلقنا مساراً جديداً للسلام الدائم".

وأضاف: "على غرار ما تحقق في الولايات المتحدة، اليوم هو العصر الذهبي لإسرائيل وللشرق الأوسط بأسره، سنشهد حقبة من التعاون والازدهار بعد سنوات من الصراع والمعاناة".

وأشار ترمب، إلى أن الجهود الجماعية التي بذلتها الدول العربية والإسلامية كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن، مستطرداً بالقول: "أشكر جميع الدول العربية والإسلامية التي توحدت لممارسة الضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن الرهائن، هذا اليوم يثبت أن الوحدة أقوى من أي نزاع".

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل على إغلاق ملفات الصراعات المفتوحة في العالم، مضيفاً: "لقد أنهينا 8 حروب في غضون ثمانية أشهر، وسأنضم بهذه الحرب إلى القائمة مع عودة الرهائن إلى بيوتهم سالمين".

ولفت الرئيس الأمريكي خلال كلمته إلى تأكيد رغبته في وضع حد دائم للحروب، قائلاً إن "العديد من هذه الأسلحة قدمناها لإسرائيل، ونتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تنضم إليكم يا سكان إسرائيل، في هذين الوعدين أننا لن ننسى ولن نسمح بتكرار 7 أكتوبر".

وأوضح ترمب: "تمكنا من وضع حد للدولة الأخطر في العالم وأنهينا مشروعها النووي بالكامل"، لافتاً إلى أن "إيران تعرضت لضربة قاصمة وسيكون من الرائع أن نبرم اتفاق سلام مع الإيرانيين".

وختم حديثه قائلاً: "في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها، وأن أمن إسرائيل لن يعود مهددا بأي شكل من الأشكال بعد نزع سلاح حماس"، مؤكداً أن "المنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حماس".

وسبقت كلمة ترمب، اشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالدور الحاسم الذي قام به الرئيس الأميركي بشأن اتفاق السلام في قطاع غزة.