ترمب: من الممكن أن أتحدث مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، في إشارة إلى احتمال إجراء تواصل بين الجانبين.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.