ترمب: من الصعب على إيران أن تبرم اتفاقا خلال المحادثات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ‏ترمب، يوم الجمعة، أن إيران صعبة بمحادثات التوصل لاتفاق، مشدداً على أنه من الصعب عليها أن تبرم اتفاقا.

وأضاف ترمب في حديث للصحفيين: "كان من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران وكنت أعتقد أننا كنا سنتوصل إلى اتفاق في المرة الماضية".

وتابع ترمب: "طلبنا للتو الحصول على دفعة كبيرة من طرازات فائقة التطور من مقاتلات بي 2 التي ضربت منشآت إيران النووية".

وختم ترمب بالقول: "أرسلنا مجموعة حاملة طائرات كبيرة جدا إلى إيران وأود أن أرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

من جانبها أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن البنتاغون يستغل الوقت لاستكمال بناء الأسطول الذي أعلن ترمب اتجاهه نحو إيران

وبينت الصحيفة أن "الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية قولهم إن "ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران".

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن "الخيارات العسكرية التي يدرسها ترمب تشمل اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن قرب توجه حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل الأزمة المتصاعدة مع إيران، وعدم الوصول لحلول تفاوضية بين الطرفين.

وقال ترمب، في تصريح صحفي، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد، تتوجه إلى الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ"، لافتاً إلى أن "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم".