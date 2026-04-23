ترمب: مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى الاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تبرم إيران اتفاقاً، ولا يمكن للسفن الدخول أو الخروج دون موافقة البحرية الأميركية.

وأكد ترمب أن "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وهو مغلق بإحكام"، فيما أشار إلى أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في تحديد قائدها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "قادة إيران المتشددون يتكبدون هزائم فادحة في ساحة المعركة، وأن المعتدلين في إيران يكتسبون احتراماً رغم أنهم ليسوا معتدلين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية الباكستاني حسين نقوي، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر.

وكان ترمب قد أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.