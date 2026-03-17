ترمب: مشكلتنا في إيران لا نعرف مع مَن نتعامل بعد رحيل قادتهم

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إنه تم القضاء على قادة إيران، ومشكلتنا الآن هي أننا لا نعرف مع من نتعامل بعد رحيل قادتهم، فيما أشار إلى أن العملية متقدمة على جدولها الزمني وستدوم لأسابيع.

ورأى ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إصلاح الأضرار في إيران سيستغرق 10 سنوات لكن علينا أن نجعل هذا الأمر أكثر استدامة، ونحن متقدمون في الجدول الزمني لتدمير الأهداف وأنجزنا الأمور بسرعة، ونحن بنزهة في إيران".

وأضاف ترمب متحدثاً عن النظام في إيران: "كان علينا أن نتعامل مع هذا السرطان"، لافتاً إلى أن "إيران تقصف دول الجوار بالصواريخ الباليستية حتى الدول الصديقة لها".

وأكد ترمب: "نبلي بلاء حسناً في إيران وهي كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي، ولم يكن لدينا خيار السماح لها امتلاك أسلحة نووية".

واعتبر الرئيس الأميركي، أن "العملية ضد إيران كانت من المفترض أن تتم في عهد رؤساء سابقين، وكان الوضع سيختلف لولا التخلص من قاسم سليماني خلال ولايتي الأولى".

وذكر ترمب: "لقد حطمنا أرقاماً قياسية في مجال الانجازات الاقتصادية، وأسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد العملية في إيران".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.