ترمب: أمرت بإطلاق النار على القوارب التي تزرع الألغام في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن توجيهه أمرا بإطلاق النار على القوارب التي تزرع الألغام في هرمز.

وقال ترمب في تدوينة له: لقد أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي قارب، مهما كان صغيرًا، يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز، وتدميره".

وأضاف "لا مجال للتردد. إضافةً إلى ذلك، تقوم كاسحات الألغام التابعة لنا بتطهير المضيق حاليًا، وأُصدرُ بموجب هذا الأمر بمواصلة هذه العملية، ولكن بمستوى مُضاعف ثلاث مرات".