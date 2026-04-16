ترمب: محادثات إسرائيل ولبنان تنطلق اليوم بعد انقطاع 34 عاماً

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إجراء محادثات بين إسرائيل ولبنان، اليوم الخميس، في خطوة تهدف لخفض التوتر.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان، اليوم الخميس، مؤكداً "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاماً. وسيحدث ذلك غداً (الخميس)".

وتقول مصادر عدة، إن اتفاقا محتملا بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا، بعد أسابيع من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وكشف مسؤول أميركي بارز أن ترمب سيرحب بإنهاء ما وصفها "الأعمال العدائية" في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.

وتقول تقارير عبرية، إن وقف إطلاق قد يبدأ على الأرجح بعد أن تنهي القوات الإسرائيلية السيطرة على مدينة بنت جبيل الرئيسية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن مدة وقف إطلاق النار في لبنان ستعتمد على مدة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينت، أن وقف إطلاق النار سيعني وقف الضربات الإسرائيلية، وليس انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في لبنان ليس جزءاً من مفاوضات السلام مع إيران.