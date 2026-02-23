ترمب: ما نشر عن حرب محتملة مع إيران "خاطئ" لكن إذا دخلناها سننتصر

شفق نيوز- واشنطن

فند الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم الثلاثاء، الأنباء المتواردة عن حرب محتملة مع إيران، لكنه أشار إلى أنه في حال خوضها "سننتصر".

وقال ترمب في تصريحات صحفية: "أنا من يتخذ القرار وأفضل التوصل لاتفاق وإذا لم نتمكن من ذلك فسيكون يوما سيئا للغاية لإيران".

وأضاف أن "الأخبار المضللة المنتشرة التي تدعي أن الجنرال دانيال كين عارض دخولنا في حرب مع إيران محض افتراء، وكل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ".

وتابع "الجنرال كين كغيره لا يرغب في الحرب، لكنه يرى النصر سهلا إذا اتخذنا قرارا بمواجهة إيران عسكريا".

وبين "سيكون يوما سيئا للغاية لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فوض فريقا لدراسة وضع إيران.

وقال الموقع، نقلا عن مصادره، إن ترمب أصر على مزيد من المفاوضات من جانب ويتكوف وكوشنر مع إيران للتأكد من استنفاد جميع السبل.

وأضاف نقلا عن مسؤول أميركي: ترمب فوض فريقا صغيرا لدراسة الوضع في إيران وتقديم خيارات يمكنه اعتمادها.

وبين أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كان أكثر حذرا بشأن إيران عكس حماسه لعملية فنزويلا، ونبه ترمب وكبار المسؤولين لمخاطر الحملة العسكرية ضد إيران".