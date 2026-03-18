ترمب: ماذا لو أنهينا النظام الإيراني وتركنا هرمز للآخرين؟

شفق نيوز- واشنطن

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تساؤلات بشأن مستقبل النظام في إيران، ملمحاً إلى إمكانية إنهائه وترك مسؤولية إدارة مضيق هرمز للدول المستفيدة منه.

وقال ترمب في تصريح له بث قبل قليل: "أتساءل ماذا سيحدث لو قضينا على ما تبقى من النظام في إيران وتركنا مسؤولية مضيق هرمز للدول التي تستخدمه".

وأضاف أن هذا الطرح "من شأنه أن يحرك بعض حلفائنا غير المستجيبين وبسرعة".

وكان ترمب قد ذكر أن الولايات المتحدة "هزمت إيران بالكامل" عسكرياً واقتصادياً، مضيفاً أن دولاً عديدة، خاصة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، يجب أن تتحمل مسؤولية تأمينه.