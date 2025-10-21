ترمب لإسرائيل: الوقت لم يحن بعد للتدخل عسكرياً في غزة

شفق نيوز- واشنطن

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إسرائيل ومن وصفهم بالحلفاء في منطقة الشرق الأوسط، بأن الوقت لم يحن بعد للتدخل عسكرياً في غزة، مشيرا إلى أنه ينتظر من حركة حماس فعل الصواب لكي لا تكون نهايتها سريعة، على حد قوله.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حلفاء بالمنطقة أبلغوني أنهم سيرحبون بدخول غزة بقوة عسكرية ضخمة وتأديب حماس إذا انتهكت اتفاقها معنا، فأبلغت الحلفاء وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل عسكرياً ضد حماس".

وأضاف، ان "هناك أملاً في أن تقوم حماس بالصواب وإذا لم تقم بذلك فستكون نهايتها سريعة وعنيفة ووحشية" مشيراً إلى أن "حماس سيُقضى عليها إذا لم تفعل الشيء الصحيح".

على صعيد ذي صلة أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم مساء اليوم جثتي رهينتين إسرائيليتين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الاثنين، أنه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، متوعداً بـ"القضاء" عليها، في حال عدم التزامها.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت التقى اثنان من كبار مبعوثيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن هددت أعمال العنف التي وقعت الأحد بزعزعة وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي قبل نحو أسبوعين.

وشدد ترمب على أن القوات الأميركية لن تشارك في القتال ضد حماس، قائلا إن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة "سيسرها التدخل".

وأشار ترمب إلى أن حماس أصبحت الآن أضعف بكثير، خصوصا في ظل استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي لها، في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.