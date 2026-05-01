ترمب: لن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي

شفق نيوز- واشنطن

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، على ضرورة منع من وصفهم بـ"المجانين" بحيازة سلاح نووي، مؤكداً العمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي.

وقال ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز: "لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي، وسنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي".

وأضاف ترمب: "لن نترك أمر إيران مبكراً كي لا نضطر لاحقاً للعودة لمعالجته، ولو لم نستهدف برنامج إيران النووي لتمكنت من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "159 سفينة حربية إيرانية تستقر الآن في قاع المياه بعد أن دمرنا البحرية الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، إن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة "لا يزال كبيراً"، لافتاً إلى أن "الأعمال العدائية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير 2026 ضد إيران انتهت"، وذلك في رسالة إلى الكونغرس.