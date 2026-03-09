ترمب "غاضب" من مجتبى خامنئي ويؤكد: لم نقرر إرسال قوات لأصفهان

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عدم رضاه على اختيار مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران، في حين لفت إلى أنه لم يتخذ قراراً بشأن تأمين المواد النووية في أصفهان.

وقال ترمب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، ردا عن سؤال بشأن خططه تجاه المرشد الإيراني: "لن أخبركم وأنا لست راضيا عن منصب المرشد الأعلى".

ولفت ترمب إلى أنه "لم نتخذ قرارا بشأن إرسال قوات لتأمين المواد النووية في أصفهان ونحن بعيدون عن هذا الأمر".

وكان مجلس خبراء القيادة الإيرانية، قد أعلن اختيار مجتبى خامنئي خلفاً لوالده مرشداً جديداً للبلاد يوم الأحد، ليصبح ثالث من يتولى هذا المنصب منذ بدء الثورة الإيراني.

وقال المجلس، في بيان، إنه يدعو "الأمة الإيرانية بأكملها، ولا سيما النخب والمثقفين من المعاهد والجامعات، إلى مبايعة القيادة والحفاظ على الوحدة حول محور الولاية".