ترمب: لم تدمر أي طائرة في القواعد الأميركية بالسعودية

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت، أن قاعدة عسكرية في السعودية تعرضت لهجوم قبل أيام، مشيراً إلى أن الطائرات الموجودة في القاعدة لم تُدمّر كما تداولت بعض التقارير الإعلامية.

وقال ترمب، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القاعدة التي تعرضت للهجوم تضم خمس طائرات للتزود بالوقود"، موضحاً أن "أربع طائرات من أصل خمس لم تتعرض لأضرار تُذكر وعادت بالفعل إلى الخدمة".

وأضاف أن "الطائرة الخامسة تعرضت لأضرار طفيفة فقط"، متوقعاً أن "تعود للتحليق مجدداً خلال وقت قريب".

وانتقد ترمب، ما وصفه بـ "العناوين المضللة" التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف الطائرات، مؤكداً أن التقارير التي تحدثت عن تدمير خمس طائرات للتزود بالوقود غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما حدث.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أكدت يوم أمس الجمعة، أن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأميركية تعرّضت للقصف وأصيبت بأضرار اثناء وجودها في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.