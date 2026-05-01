ترمب للكونغرس: التهديد الإيراني على الولايات المتحدة لا يزال كبيراً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن التهديد الإيراني على الولايات المتحدة "لا يزال كبيراً"، وذلك في رسالة إلى الكونغرس.

وأضاف ترمب: "سأواصل إحاطة الكونغرس بأي تغيير لوجود قواتنا بما يتوافق مع قانون صلاحيات الحرب"، مبيناً أن "تحديث تموضع القوات هدفه التصدي لتهديدات إيران ووكلائها وحماية حلفائنا وشركائنا".

وأشار إلى أن "البنتاغون يواصل تحديث تموضع قواتنا في بلدان مختارة وحسب ما تقتضيه الضرورة".

وذكر الرئيس الأميركي: "أمرتُ بشن عملية الغضب الملحمي انطلاقاً من مسؤوليتي في حماية مواطنينا ومصالحنا ولتعزيز مصالح أمننا القومي وسياستنا الخارجية"، لافتاً إلى أن "الأعمال العدائية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير 2026 ضد إيران انتهت".

من جهتها، اعتبرت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جين شاهين أن "إعلان ترمب أن الحرب انتهت لا يعكس الواقع، وأن الآلاف من جنودنا بالشرق الأوسط لا يزالون عرضة للخطر".

وأشارت شاهين إلى أن "ترمب دخل الحرب دون تفويض وإعلان انتهائها لا يغير الحقيقة".