ترمب: لست سعيداً باختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إنه "غير سعيد" بتعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، معتبراً أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن اختيار نجل المرشد الإيراني السابق لقيادة البلاد "ليس تطوراً إيجابياً"، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب التطورات في إيران عن كثب.

وبيّن أن الإدارة الأميركية "ستتعامل مع القيادة الإيرانية الجديدة بناءً على سلوكها وسياساتها خلال المرحلة المقبلة"، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات ترمب عقب إعلان مجلس خبراء القيادة في إيران اختيار مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي.

وكان ترمبقدعبر في وقت سابق عن موقف سلبي من المرشد الإيراني الجديد، إذ وصفه في تصريحات سابقة بأنه "شخصية ضعيفة".

وقال ترمب في مقابلة مع موقع أكسيوس الأسبوع الماضي: "نريد شخصا يجلب الانسجام والسلام إلى إيران".

كما حذر من أن الزعيم الإيراني الجديد "لن يبقى طويلا" إذا لم يحظ بموافقته.