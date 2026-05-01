ترمب: أرسلنا أسلحة للمعارضة الإيرانية (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما كشف عن إرسال أسلحة للمعارضة الإيرانية.

وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين: "نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن عبر الهاتف، وأحرزنا تقدماً في المحادثات".

واستدرك الرئيس الأميركي: "لست متأكداً من أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران، إذ أنها تطلب أموراً لا يمكن أن أقبلها، وأرسلنا أسلحة للمعارضة الإيرانية وسنرى من يحملها".

وأشار ترمب إلى أن "أمام إيران خيارين إما تدميرها بالقصف أو إبرام صفقة، وسأعلن عن تطور يتعلق بإيران قريباً".

وبين في جانب آخر: "تحدثتُ يوم الخميس مع رئيس وزراء العراق المكلف، ونحن نؤيده".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الولايات المتحدة تسلمت عبر الوسطاء الباكستانيين رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب.

وكانت إيران قد أعلنت الجمعة، تسليم مقترحها المعدل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة جموداً في مسار المحادثات، فيما تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب "خيارات عسكرية".