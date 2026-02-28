ترمب: لدي مخارج كثيرة من هذه الحرب وبوسعي جعلها طويلة أو تقصير مدتها

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أنه لديه مخارج كثيرة للحرب، من بينها تقصير مدتها.

وقال ترمب للقناة 12 الإسرائيلية: لدي مخارج كثيرة من هذه الحرب وبوسعي جعلها طويلة أو تقصير مدتها.

وأضاف: أجريت محادثة جيدة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ونتفق في وجهات النظر.

وتابع: إيران اقتربت من التوصل إلى اتفاق ثم تراجعت ولا رغبة حقيقية لديها للتوصل إلى اتفاق.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.