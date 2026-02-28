ترمب: لدي "فكرة جيدة جداً" عن قيادة إيران المقبلة

شفق نيوز– واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريح لشبكة "إيه بي سي"، إن لديه "فكرة جيدة جداً" عمن سيتولى قيادة إيران في المرحلة المقبلة.

ويأتي تصريح ترمب بعد إعلانه اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل تصاعد التطورات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران.

وأعلن ترمب، في وقت سابق السبت، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ"، ومعتبراً أن مقتله يمثل "عدالة" لشعب إيران وللأميركيين ولضحايا هجمات نسبت إلى طهران.

وجاءت تصريحات ترمب بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن مقتل خامنئي، في حين نفت وسائل إعلام إيرانية تلك الأنباء، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر العسكري بين الجانبين.