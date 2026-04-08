ترمب: لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد صدور مواقف إيرانية تهدد بالتصعيد والانسحاب من الاتفاق بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وذكر ترمب لمحطة "بي بي إس" الأميركية، أن "لبنان غير مشمول باتفاق وقف النار وإيران تعلم ذلك".

وعن تطورات المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، أوضح ترمب لصحيفة "نيويورك بوست"، أن "المحادثات المباشرة مع إيران ستنعقد قريباً"، مشيراً إلى أن نائبه جيه دي فانس قد لا يحضر محادثات باكستان شخصياً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.