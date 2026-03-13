ترمب: لا موعد لإنتهاء الحرب ونسعى للهيمنة العسكرية الكاملة على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أن بلاده تسعى إلى فرض الهيمنة العسكرية الكاملة على إيران، مشيراً إلى أن الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين، إن معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، وأن طهران لم يعد لديها رادارات تُذكر أو منظومات دفاع جوي فاعلة، وأن القوات الأمريكية أجهزت على البحرية الإيرانية وسلاح جوها.

وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بالمدة التي ستستمر فيها تداعيات الحرب على أسعار الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن بلاده تدرس خيارات عدة للتعامل مع ملف مضيق هرمز الحيوي.

وتندرج هذه التصريحات في سياق العملية العسكرية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب والتي انطلقت في الثامن والعشرين من شباط فبراير الماضي، وتستهدف وفق إعلان الإدارة الأمريكية تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية وطاقتها الإنتاجية، والقضاء على البحرية الإيرانية، وحرمان طهران من امتلاك السلاح النووي.

وعلى صعيد مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو عشرين بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وأفضت الحرب إلى شبه توقف حركة الشحن التجاري فيه، حذي دمّرت القوات الأمريكية 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب المضيق، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يسمح بمرور نفط عبر المضيق طالما استمرت الغارات الأمريكية.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، أودت العمليات العسكرية حتى اليوم بحياة أكثر من ألف ومئتي شخص في إيران، وخمسمئة وسبعين في لبنان، واثني عشر في إسرائيل. أما على الجانب الأمريكي، فقد لقي سبعة جنود أمريكيين حتفهم وأُصيب نحو مئة وأربعين آخرين في الضربات الانتقامية الإيرانية.