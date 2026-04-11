ترمب: لا أكترث إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل السبت، أنه لا يكترث لأي اتفاق يبرم مع إيران، فيما وجه تهديدا للصين.

وقال ترمب في كلمة له: الصين ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران.

وتابع "نحن في محادثة معمقة مع إيران وسنرى ما سيحدث ونحن فائزون في كل الأحوال، ولا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران".

وبين: لدينا كاسحات ألغام في مضيق هرمز ونقوم بتمشيطه، وعلي خامنئي حكم إيران لسنوات والآن مات".

وأشار إلى أنه "انتصرنا على بحرية إيران ودمرنا 150 سفينة لهم، لقد دمرنا البحرية الإيرانية والنيتو لم يساعدنا، وبغض النظر عما سيحدث نحن منتصرون".

وقال: ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق وربما لا.