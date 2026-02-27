ترمب: لا أرغب باستخدام القوة ضد إيران ولدينا مفاوضات جديدة الجمعة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أنه لا يرغب في استخدام القوة ضد إيران.

وقال ترمب في تصريحات صحفية: لست راضيا عن سلوك إيران، ولا يمكنها امتلاك أسلحة نووية وهناك مزيد من المحادثات يوم الجمعة المقبل".

وأضاف "لا أرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكن في بعض الأحيان قد يكون ذلك ضروريا".

وتابع: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، سفارتها في إسرائيل، السماح بمغادرة بعض موظفيها وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سفارة الولايات المتحدة في بيروت أمرت أيضاً بمغادرة عدد من الموظفين الحكوميين نتيجة التطورات الأمنية.