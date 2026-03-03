ترمب: كل شيء قد تم تدميره في إيران وبعض قياداتها تريد الحصانة

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن كل شيء قد تم تدميره في إيران، وبينما قدر أنها كانت ستهاجم الولايات المتحدة لو لم يهاجمها، كشف أن بعض القيادات الإيرانية تريد الحصانة.

وذكر ترمب خلال لقاء مع المستشار الألماني في البيت الابيض، أن "كل شيء قد تم تدميره في إيران، فلم يعد لديها دفاعات جوية ولا سلاح جو، وقضينا على البحرية الإيرانية ومنظومات الرصد والرادار وتم تدمير كل مراكز القيادة والقوات الإيرانية".

وقال الرئيس الأميركي أن "35 ألفا قتلوا في المظاهرات في إيران كما انها كانت ستبادر إلى الهجوم، وأن إيران كانت ستهاجمنا لو لم نهاجمها أنا من دفع إسرائيل للانخراط في المعركة، وأن إيران تستهدف دولا محايدة وجارة".

وأوضح أن "إيران لا تقوم إلا بضرب الأماكن المدنية مثل الفنادق"، كاشفاً أن "بعض القيادات الإيرانية تريد الحصانة وسنرى ماذا سنفعل".

وأشار إلى أن "المستشار الألماني يساعدنا بخصوص إيران"، من جانبه قال المستشار الألماني ميرتس معلقاً على إيران: "سنبحث اليوم التالي".