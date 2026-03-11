ترمب: علينا التخلص من حزب الله ولا أريد التحدث عن مجتبى خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن بإمكان كل الشركات وناقلات النفط المرور من مضيق هرمز، فيما بين ضرورة "التخلص" من حزب الله.

وذكر ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "تخلصنا من سفن إيران وعلينا مواصلة العمل، وأشجع كل الشركات والناقلات على المرور من هرمز".

وأضاف: "قضينا على كل سفن إيران التي من الممكن أن تساهم بزرع الألغام"، وعن ربط الانتصار في إيران بالتخلص من المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، قال ترمب: "لا أريد التعليق، ولا أريد الحديث عن مجتبى خامنئي".

وأشار الرئيس الأميركي إلى "أننا نحب لبنان والشعب اللبناني وعلينا التخلص من حزب الله".

هذا وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أكد الأربعاء، أن أي سفينة تنوي عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن من إيران، مشيراً إلى أن سفينتين تجاهلتا التحذيرات الإيرانية اليوم وواجهتا مشكلة.

في المقابل أفاد مسؤولون أميركيون، الأربعاء، بأن إيران زرعت خلال الأيام الأخيرة ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، في خطوة تصعيدية تهدف إلى إغلاق أحد أهم الممرات الاقتصادية في العالم، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهديد برد سريع.

وكان ترمب قد حذر إيران من عواقب عسكرية "غير مسبوقة" إذا أقدمت على زرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة دمرت 10 سفن مخصصة لزرع الألغام، ومتوعداً بالتعامل "بسرعة وحزم" مع أي سفينة تحاول تهديد الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.