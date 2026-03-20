ترمب: ندرس تقليص جهودنا بالشرق الأوسط (تحديث)
شفق نيوز- واشنطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بوجود خطة بشأن جزيرة "خرج" الإيرانية، فيما بين أنه لا يريد إنهاء الحرب.
وقال ترمب في مؤتمر صحفي له: سيكون من الجيد أن تنخرط الصين واليابان في إعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف: نحن متقدمون بأسابيع عن الجدول الزمني المحدد سلفا لهذه العملية، ولا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتابع: على دول الناتو المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، مبينا أن "إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تريد أمريكا إنهاءها".
وبين: هزمنا العدو ومضيق هرمز سيفتح في مرحلة ما، وتمكنا من تحقيق الانتصار في الحرب من الناحية العسكرية
وأشار إلى أنه: قد تكون لدي خطة بشأن جزيرة خرج ولكن لن أتحدث عنها، وسأنهي الحرب حينما أكون مستعدا لذلك.
وأكمل: نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا وندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط.